Palmeiras confirma ação antidopagem no CT após visita ao Flamengo

O Palmeiras confirmou a ida da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ao CT no Verdão, horas depois de reclamação pública do Flamengo

Palmeiras confirma ação antidopagem no CT após visita ao Flamengo

Folhapress
17/10/2025 20:36 ‧ há 36 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhou um novo capítulo com rotina de testes antidoping. Na tarde desta sexta-feira (17), o Palmeiras confirmou a ida da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ao CT do Verdão, horas depois de reclamação pública do Flamengo.

 

Na manhã desta sexta-feira (17), o procedimento padrão da ABCD, no Ninho do Urubu, gerou incômodo da diretoria do Flamengo, que chegou a emitir comunicado.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo -inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores-, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo.Flamengo, em nota

Horas depois, o próprio Palmeiras confirmou a ida da entidade antidopagem à Academia.

Diego responde a Abel e diz que Palmeiras tentou atravessar ida ao Flamengo

Diego responde a Abel e diz que Palmeiras tentou atravessar ida ao Flamengo

"Não chegou perto, mas eles (Palmeiras) queriam me contratar. Foi um pouco junto (com a proposta do Fla), talvez o Palmeiras um pouco antes, mas a gente não se aprofundou na negociação porque eu priorizei sempre o Flamengo", disse Diego

Folhapress | 18:36 - 17/10/2025

