Palmeiras confirma ação antidopagem no CT após visita ao Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhou um novo capítulo com rotina de testes antidoping. Na tarde desta sexta-feira (17), o Palmeiras confirmou a ida da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ao CT do Verdão, horas depois de reclamação pública do Flamengo.

Na manhã desta sexta-feira (17), o procedimento padrão da ABCD, no Ninho do Urubu, gerou incômodo da diretoria do Flamengo, que chegou a emitir comunicado.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo -inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores-, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo.Flamengo, em nota

Horas depois, o próprio Palmeiras confirmou a ida da entidade antidopagem à Academia.