Jorge Jesus arriscou falar inglês e o momento já se tornou viral; assista

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus, volta a jogar na Arábia Saudita na tarde deste sábado contra o Al-Fateh, comandado por José Gomes. Nesta sexta-feira, a equipe realizou mais um treino e o técnico português acabou sendo o centro das atenções.

No momento em que subia ao gramado antes do início da atividade, Jorge Jesus se deparou com uma pequena gatinha e decidiu chamá-la para brincar. “Bichinha”, disse o treinador.

Apesar de já ter admitido que não gosta de gatos, Jesus conversou com o animal em inglês. O vídeo do momento já se tornou viral. “I don’t like cats, I like dogs” (“Eu não gosto de gatos, gosto de cachorros”, em português), afirmou o técnico, arrancando muitas risadas.

Confira o vídeo:

