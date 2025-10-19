Antony brilha, marca nos acréscimos e garante empate em Villarreal x Betis

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols na reta final da partida, o atacante Antony foi o destaque do Betis no emocionante empate fora de casa contra o Villarreal em 2 a 2. O jogo no Estádio La Cerámica foi válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Buchanan e Moleiro abriram vantagem para os donos da casa. Após abrir pouco antes do intervalo, o Villarreal fez 2 a 0 aos 19 minutos da segunda etapa.

Antony entrou em ação para garantir o empate para o Betis. O camisa 7 diminuiu aos 21 e empatou aos 49 da segunda etapa, no último minuto do jogo.

O empate manteve os times colados na classificação do Espanhol.

O Villarreal é o terceiro, com 17 pontos, e o Betis é o quarto, com 16.

As equipes voltam as atenções para as competições europeias na sequência. O Villarreal recebe o Manchester City (ING) na próxima terça (21), pela Liga dos Campeões. O Betis visita o Genk (BEL) na quinta (23), pela Liga Europa.

