Confusão na Inglaterra! Goleiro dá soco em torcedor e jogo é suspenso

Encontro do sexto escalão do futebol inglês, entre o Avro FC e o Kidsgrove Athletic, foi interrompido ao cabo de 83 minutos, na sequência das cenas de pancadaria que passaram das bancadas para o gramado.

Notícias ao Minuto Brasil
19/10/2025 07:15 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Esporte

Inglaterra

O jogo da Northern Premier League Division One West (sexta divisão do futebol inglês), entre o Avro FC e o Kidsgrove Athletic, foi suspenso no último sábado, aos 83 minutos, quando o time da casa já goleava por 6 a 0.

 

A equipe visitante já havia recebido três cartões vermelhos (o último deles aplicado ao próprio técnico, Tom Pope), quando a situação saiu do controle e terminou em cenas de pancadaria nas arquibancadas. Vários jogadores chegaram a intervir, tentando acalmar os ânimos. No entanto, o impensável aconteceu.

Um torcedor agrediu um jogador do Kidsgrove Athletic, o que levou o goleiro da equipe a perder a cabeça e revidar com um soco. Diante disso, o árbitro não teve alternativa a não ser suspender a partida, que será remarcada para uma nova data.

Leia Também: Surfe: Samuel Pupo é campeão em Saquarema e se aproxima da elite mundial

