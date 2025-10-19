Ex-Flamengo discute com jornalista em vitória do Remo na Série B: 'Covarde'

Notícias ao Minuto
Durante o bate-boca, Braz se dirige ao jornalista, o chama de covarde e defende as contratações feitas para o elenco do Remo, criticadas por Jorge Filho em seu canal nichado sobre o Remo.

Folhapress
19/10/2025 12:12 ‧ há 5 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dirigente Marcos Braz, ex-Vice Presidente de Futebol do Flamengo, agora executivo de futebol do Remo, se desentendeu e bateu boca com um jornalista durante a partida entre Remo e Athletic.

 

No vídeo, é possível ver Braz discutindo com o jornalista Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão.

Durante o bate-boca, Braz se dirige ao jornalista, o chama de covarde e defende as contratações feitas para o elenco do Remo, criticadas por Jorge Filho em seu canal nichado sobre o Remo.

"Você falou que era ex-jogador, sustenta p*. Covarde, eu contratei. Estou falando de uma coisa só, estou falando só de uma coisa. Você falou que o cara era ex-jogador", disse Marcos Braz, em discussão com Jorge Filho.

O jornalista retruca o dirigente e afirma que 'agora é fácil falar'.

O Remo venceu o Athletic por 3 a 1 e assumiu a segunda colocação da Série B, com 54 pontos, dois pontos atrás do líder Coritiba e com a mesma pontuação e campanha idêntica à do Novorizontino, terceiro colocado.

A discussão tomou as redes sociais e viralizou, relembrando outros episódios de bate-boca e brigas envolvendo Marcos Braz.

