Arrascaeta relata tentativa de assalto após vitória do Flamengo no Maracanã

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após fazer um gol e ser um dos destaques na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, o meia Arrascaeta utilizou suas redes sociais para relatar que sofreu uma tentativa de assalto na saída do Maracanã.

O uruguaio não deu mais detalhes sobre local e como ocorreu. O Flamengo também foi pego de surpresa com a postagem e tenta apurar de que forma se procedeu.

Arrascaeta, porém, dimensionou os momentos de terror enfrentado:

"Sete anos no Flamengo. Primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem", disse ele no X.

DESABAFO DA MULHER

Camila Bastiani, mulher de Arrascaeta, também falou do incidente.

"Lamentavelmente, os cidadãos no Rio de Janeiro tentamos "nos manter vivos" quando saímos de nossas casas. E digo isso porque dia a dia saímos na rua, mas com medo. Porque a vida aqui não vale nada, porque há mais armas que pessoas, porque você se encontra com um fuzil a cada volta da esquina e porque, se te matam, você é só um a mais. Lamentavelmente, neste domingo (19) tentaram nos assaltar saindo do Maracanã. Apontaram ao nosso carro com duas armas", escreveu Camila, que acrescentou: "O que nos salvou foi que nosso carro é blindado e tentamos manter a calma. Apesar de passarmos um momento de merda, damos graças a Deus que só foi um susto e chegamos bem a nossa casa."

ROSSI TEVE CARRO BALEADO

Este não foi o primeiro jogador do atual elenco do Flamengo a sofrer uma tentativa de assalto. Em maio, após chegar de viagem da Libertadores, o goleiro argentino Rossi também viveu momentos de terror.

O arqueiro teve seu carro baleado com quatro tiros na Linha Amarela, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi salvo porque seu veículo era blindado.