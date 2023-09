Brigas entre famosos que se tornaram públicas - Brigas são comuns no mundo das celebridades, mas nem todas se tornam públicas até porque os envolvidos não querem ver seus nomes estampados nas manchetes dos jornais. Contudo, até os artistas mais discretos já externalizaram suas insatisfações por conta de decepções. Astros da WWE (a liga de luta livre profissional americana) que se tornaram atores de Hollywood, John Cena e Dwayne Johnson tiveram uma grande rivalidade uma década atrás, embora o primeiro agora diga que se sente "míope e egoísta" por ter começado. Em um episódio do podcast 'Happy Sad Confused', Cena falou sobre a época em que "estragou tudo" em 2011, quando The Rock, que já havia se tornado uma estrela de cinema, voltou à WWE depois de ficar fora por quase uma década. O ator de 'Velozes & Furiosos 9 e 10' e 'Esquadrão Suicida' disse que foi sua falta de "qualquer conceito de crescimento ou perspectiva de outra pessoa" que o levou a criticar Johnson: "Minha opinião era, se você ama algo, esteja lá todos os dias". "Que hipócrita eu sou, porque ainda amo a WWE e não posso ir o tempo todo. E eu simplesmente não via isso, era tão egoísta". A dupla, consequentemente, teve duas lutas da WrestleMania agitadas e altamente esperadas. "Eu queria uma luta de destaque no evento principal porque seria melhor para o que eu pensava ser o negócio. E isso é tão míope e egoísta", refletiu. Felizmente, essa rixa não arruinou totalmente o relacionamento deles, como Cena acrescentou, "foi quase à custa de nossa amizade, que eu gostaria de dizer [que a relação] agora está em um lugar muito bom". Mas há outras famosas desavenças envolvendo celebridades, incluindo brasileiras, que se tornaram épicas. Relembre a seguir na galeria!

© Getty Images