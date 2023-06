Filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin usa vestido da mãe com 20 anos

Apple Martin chamou a atenção da imprensa internacional ao posar com um vestido Alexander McQueen que foi usado pela mãe, Gwyneth Paltrow, há pouco mais de 20 anos.

Esta quinta-feira, relata a People, Gwyneth Paltrow deu espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem algumas questões, entre as quais podia ler-se: "A Apple já usou alguma das suas peças de moda?".

Pergunta à qual respondeu com uma fotografia da filha, de 19 anos, usando um vestido antigo de Gwyneth. Trata-se de uma peça usada pela atriz em 2002 no Oscar. Veja na galeria a jovem com o referido look e as fotografias da mãe com o mesmo visual há pouco mais de 20 anos.

Apple é fruto do casamento terminado de Gwyneth com o vocalista do Coldplay, Chris Martin. O ex-casal tem ainda em comum o filho Moses, de 17 anos.

Leia Também: Famosos que foram colegas de apartamento!