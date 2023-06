As revelações de gravidez icônicas das famosas - Gerar uma vida não é tarefa fácil! Mesmo tendo centenas de pessoas dando à luz neste segundo, esta continua sendo uma maravilha da natureza que merece ser celebrada. Mas, quando se trata de famosas, as celebrações de gravidez são ainda maiores do que para o restante das mortais. Para os ricos e famosos, ter um filho também é a oportunidade de passar para frente um enorme legado (e fortuna). Por isso, ao anunciar a gravidez, muitas celebridades costumam ter a mesma criatividade artística, estilo e cuidado que dão aos seus projetos profissionais. E isso não poderia ser mais verdade do que para Kourtney Kardashian e Travis Barker, que revelaram a gravidez num show do Blink-182. Até aí, normal. Só que eles fizeram referência à icônica música da banda, 'All the Small Things'. A estrela de reality show roubou a cena em 16 de junho ao anunciar que ela e Barker estavam esperando seu primeiro filho, segurando um cartaz que dizia: "TRAVIS I'M PREGNANT" ("Travis, estou grávida"), que é idêntico ao que uma fã segura no videoclipe de 1999. O baterista pulou do palco e beijou a esposa enquanto o público de Los Angeles ia à loucura. O casal fofo subiu ao altar em 2022. Barker tem dois filhos com sua primeira esposa, Shanna Moakler, de quem se divorciou em 2008: Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17. Enquanto isso, Kourtney e o ex, Scott Disick, têm três filhos: Mason, de 13 anos, Penelope, de 10, e Reign, de 8. Clique e veja as maneiras mais memoráveis que algumas famosas anunciaram a gravidez.

© Getty Images