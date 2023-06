Parcerias entre artistas brasileiros e gringos que muita gente nem lembra! - Várias estrelas brasileiras emplacaram hits em parcerias com artistas estrangeiros. Anitta talvez seja a 'recordista' em colaborações com nomes de peso da música internacional. A funkeira caiu nas graças até da Rainha do Pop. Mas você lembrava que Roberto Carlos já lançou balada romântica com Jennifer Lopez? E que o tenor italiano Andrea Bocceli fez dueto emocionante com Sandy? Sim, foram muitos sucessos em dobradinhas com cantores nacionais. Por isso, relembramos parcerias memoráveis e improváveis dos nossos artistas com gringos! Veja na galeria!

