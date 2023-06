Netflix desmente boatos que teria cancelado projetos com o príncipe Harry

Quando o príncipe Harry e Meghan Markle assinaram o seu contrato com a Netflix ficou acordado que o seu primeiro projeto na plataforma de streaming seria a série documental 'Heart of Invictus', sobre os atletas dos Invictus Games (este foi um evento criado pelo duque de Sussex destinado a veteranos de guerra).

Depois, um outro projeto surgiu, a série 'Harry & Meghan', na qual os duques de Sussex falam sobre os bastidores da família real britânica.

Entretanto começaram a circular rumores nas redes sociais de que o projeto inicialmente pensado, referente aos Invictus Games, teria sido cancelado. Contudo, tal não corresponde à verdade.

Um representante da Netflix revelou à Newsweek que o projeto será lançado já este verão. E, no futuro, iremos ver outro documentário do casal visitando comunidades na África do Sul, onde ajudou a construir habitações.

