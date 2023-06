Influenciadora garante que viveu romance com Neymar

A poucos meses de ser pai pela segunda vez, Neymar se vê envolvido numa polêmica que promete vir a dar muito que falar.

O jogador está em um relacionamento com Bruna Biancardi, a futura mãe de seu segundo filho, mas há uma influenciadora que veio agora a público garantir que os dois se envolveram recentemente.

Fernanda Campos contou à imprensa que esteve com Neymar na noite do dia 11 de junho, véspera da celebração do Dia dos Namorados no Brasil.

De acordo com o jornal Metrópoles, Neymar e Fernanda começaram a falar em novembro do ano passado, momento em que o jogador estava no Qatar representando o Brasil na Copa.

De acordo com a influenciadora, o atleta teria confessado que a relação com Bruna Biancardi estava passando por um mau momento, e o que é fato é que os dois haviam realmente anunciado uma separação nessa época. No entanto, pouco depois, mostraram que haviam se reconciliado e divulgaram ainda a notícia da gravidez.

Fernanda diz também que foi convidada por Neymar para um encontro na casa do jogador no Brasil, em junho deste ano, depois dele ter terminado os trabalhos no PSG, em França.

Por fim, Fernanda Campos contou que não sabia que Neymar e Bruna Biancardi haviam retomado a relação.

A influenciadora destaca que apenas esteve com o craque uma vez e que não tem intenções de voltar a encontrar-se com ele.

Os representantes de Neymar continuam optando pelo silêncio, embora confrontados com vários jornalistas nas últimas horas.

Fernanda Campos reside atualmente em São Paulo, no Brasil, e nas redes sociais soma mais de 474 mil seguidores. Veja na galeria algumas fotografias da influenciadora que se tornou tema de conversa em poucas horas.

