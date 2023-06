Famosos que precisaram fugir de seus países - um pediu para ser brasileiro! - A Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que existem atualmente pelo menos 82,4 milhões de pessoas que foram obrigadas a se deslocar pelo mundo. É difícil entender um número como esse, mas ele mostra claramente que os refugiados compõem uma grande parte da nossa sociedade. No entanto, é muito fácil perder de vista os seres humanos por trás dos números. Figuras influentes que já foram refugiadas ajudam a dar um rosto para a causa. Muitas celebridades e figuras famosas são refugiadas e, ao compartilharem suas histórias, nos ajudam a simpatizar com os milhões de pessoas que estão deslocadas ao redor do mundo. Os refugiados são responsáveis por algumas das melhores músicas do nosso tempo. Eles fizeram avanços pioneiros nas áreas da física, psicologia, literatura e arte. O mundo como conhecemos não seria o mesmo se os refugiados não tivessem tido a chance de contribuir com a sociedade. Vamos olhar alguns dos refugiados mais famosos e influentes do mundo e aprender sobre suas jornadas para o sucesso. Teve um artista conhecido que até pediu para ser brasileiro. Clique na galeria!

© <p>Getty Images</p>