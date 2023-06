Príncipe William faz 41 anos: a vida do queridinho da realeza - Não há ninguém como o Príncipe William. Nascido na família real, ele teve grande parte da sua vida vigiada por todo o mundo e essa imensa exposição começou especialmente após o drama de perder a mãe, quando era adolescente. Desde cedo, precisou lidar com essa dor e manteve-se forte, sem ceder a atos de rebeldia ou outros escândalos. Dito isso, tem sido incrível vê-lo crescer e amadurecer ao longo dos anos. O Príncipe de Gales realizou um extenso trabalho no exterior, serviu no Exército, foi piloto em tempo integral, lançou vários projetos humanitários e faz parte de uma bela história de amor de conto de fadas, que o levou à paternidade. Felizmente, o relacionamento com Kate Middleton tem se mostrado sólido, após um início de muita 'perseguição' na imprensa (e os recentes rumores de traição). O tempo foi passando e William passou de galã adolescente a modelo de pai e liderança na realeza. Os numerosos esforços humanitários, a defesa dos seus valores, a discrição e carisma se tornaram marcas do seu trabalho. Por isso, não surpreende que ele seja sempre citado na preferência do povo britânico para assumir o trono. Em homenagem ao seu aniversário de 41 anos, em 21 de junho, relembre a vida do Príncipe William, agora o primeiro na linha de sucessão, mas "rei" dos nossos corações!

© Getty Images