Famosos que já foram presos ou detidos; teve até realeza! - Muitas celebridades já tiveram problemas com a lei. Inclusive, a lista é grande de personalidades que precisaram se explicar às autoridades por causa de suas ações. Por isso, vários famosos já foram detidos ou presos. Em 13 de junho de 2023, Donald Trump fez história ao se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar uma acusação criminal federal. Ele é acusado de manipulação indevida de documentos confidenciais, ou seja, registros do governo encontrados em sua casa em Mar-a-Lago, que levou consigo quando deixou o cargo em 2021. Trump também é acusado de obstruir os esforços dos funcionários para recuperar a posse dos documentos. O ex-chefe de estado foi indiciado pela primeira vez em 8 de junho e se entregou às autoridades na terça-feira, 13 de junho. O político republicano, que é candidato à Casa Branca nas eleições de 2024, foi solto novamente em seguida. Ainda assim, tornou-se o primeiro ex-presidente dos EUA a ser detido. Trump enfrenta 37 acusações, das quais se declarou inocente quando compareceu a um juiz de Miami. Os advogados solicitaram um rápido julgamento público para limpar o nome de seu cliente. O empresário de 77 anos enfrenta uma possível sentença de vários anos de prisão se for considerado culpado. Além de Trump, várias outras figuras públicas foram acusadas de crimes. Dirigir sob influência de bebida alcoólica, falsificação de documentos, porte de armas e drogas, desacato, conduta desordeira, falta de pagamento de pensão alimentícia, violência doméstica e até agressão s e x u a l são alguns deles. Clique a seguir!

© Getty Images