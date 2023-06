O emocionante presente que o príncipe William recebeu no seu aniversário

Ontem foi um dia de celebração na família real britânica. O príncipe William, herdeiro do trono, completou 41 anos nesta quarta-feira, 21 de junho.

Em comemoração à ocasião, o filho mais velho do rei Charles III recebeu uma homenagem muito especial. Os sinos da Abadia de Westminster, onde ele se casou com Kate Middleton em 2011, tocaram em sua honra.

Um vídeo desse momento foi compartilhado no Twitter. "Desejamos ao Sua Alteza Real, o príncipe de Gales, um feliz aniversário!", diz a publicação.

Wishing HRH The Prince of Wales a very happy birthday today!



The Abbey bell ringers are ringing 541 changes of Stedman Caters followed by a course of London Surprise Royal in celebration. pic.twitter.com/WcLuYQ3V3j — Westminster Abbey (@wabbey) June 21, 2023

Em 2019, devido à pandemia, os sinos não tocaram no aniversário do príncipe William. No entanto, em 2022, o funcionamento habitual foi retomado.

De acordo com a revista Hello!, o príncipe William teria comemorado a ocasião em particular, como de costume, junto com sua esposa Kate e seus filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.

Em sua página do Instagram, Charles III parabenizou seu filho compartilhando um retrato deles durante sua coroação, que ocorreu em 6 de maio passado.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

