Quanto pagam os famosos em pensão alimentícia? - Qualquer divórcio com crianças envolvidas pode ser complicado, principalmente quando se chega à parte da pensão. No mundo dos famosos, esses valores podem ser astronômicos, uma vez que a quantia de pagamento parece ser proporcional aos ganhos, patrimônio e fama da personalidade em questão. Mas de mais ou menos quanto que estamos falando? Esposa de Kevin Costner por 17 anos, Christine Baumgartner pediu o divórcio do ator em maio de 2023. O processo de divórcio ficou mais complicado com o passar das semanas, começando pelo astro de Hollywood apresentando um relatório de que ela se recusava a deixar a casa que costumavam dividir, que é de sua propriedade, de acordo com o acordo pré-nupcial. A ex-mulher afirma não ter condições financeiras de se mudar, embora o veterano do cinema tenha respondido que lhe deu 1 milhão de dólares e já concordou em cobrir os custos de mudança e aluguel. Christine Baumgartner entrou com um pedido de 248 mil dólares por mês em pensão alimentícia. Eles compartilham três filhos com idades entre 13 e 16 anos. O documento diz que esse valor impressionante é necessário para que ela e as crianças "vivam em um padrão que se aproxima do padrão que as crianças desfrutarão enquanto estiverem sob os cuidados de Kevin". Detalhe: esse pagamento mensal não inclui educação, assistência médica e atividades extracurriculares, que o ator também deve cobrir. Na galeria, veja quanto outras estrelas gastam em pensão alimentícia!

