Famosos que começaram na MTV e você nem lembrava! - Há mais de 30 anos, a MTV Brasil revolucionava a televisão nacional com uma nova proposta e conceito. Por que não lançar um canal voltado para o público jovem, que transmitia clipes durante maior parte da programação? Para a época, a aposta foi inovadora e ousada e, apesar de hoje em dia nem a própria emissora priorizar mais a música, é preciso reconhecer a sua contribuição para a cultura pop ao ajudar a moldar a indústria do entretenimento. Graças à MTV, muitos gêneros musicais como o rock e o hip hop prosperaram, estrelas do pop foram lançadas e até programas se transformaram em álbuns de sucesso, a exemplo do formato 'Acústico MTV'. Isso para não falar das celebridades que fizeram sua estreia na telinha, apresentando programas no canal. Pensando nisso, relembre os famosos que começaram como VJs da MTV e outras curiosidades! Clique na galeria!

