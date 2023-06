Astros e estrelas que foram considerados comunistas em Hollywood - e perderam trabalho por isso - Quando governos querem apagar uma ideologia de sua população, a arte é quase sempre o primeiro braço da cultura a ser atacado. Figuras proeminentes no cinema e na música, que detém o apreço e confiança do público por suas opiniões, podem se tornar inimigos perigosos do Estado se seus pontos de vista não estiverem alinhados com os do governo sob o qual operam. A perseguição a pessoas ligadas à cultura tem sido bastante comum ao longo da história. Nos Estados Unidos, porém, isso nunca foi tão difundido ou tão histérico quanto sob o macarthismo. Comumente comparado a uma caça às bruxas, as primeiras décadas da Guerra Fria foram repletas de comitês e tribunais governamentais dedicados a erradicar todos os últimos indícios de sentimento comunista, socialista ou anarquista na indústria do entretenimento americana. E muitas figuras proeminentes, várias das quais são celebradas hoje, pagaram, com suas próprias carreiras, por sua suposta insurgência. Nesta galeria, descubra quais astros e estrelas foram colocadas na lista de comunistas de Hollywood.

© Getty Images