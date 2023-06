Famosos que foram atingidos por objetos aleatórios

Muitas celebridades ficam tão expostas pela fama que acabam não só sendo perseguidas por fãs obsessivos como até mesmo agredidas por seus seguidores. As estrelas da música, por exemplo, são as personalidades que ficam mais vulneráveis a surpresas em pleno palco. Imagina ser recebido pela plateia com ovos, garrafas e até granadas? Parece bizarro, mas isso aconteceu de verdade!

Esse foi o caso de Bebe Rexha, que supostamente precisou de pontos depois de levar uma pancada na cara com um telefone durante seu show em Nova York. A diva pop estava prestes a fechar seu set de canções da sua 'Best F'n Night Of My Life Tour' em 18 de junho, quando um celular voou para o ar, atingindo-a no rosto, como pode ser visto em um vídeo que circula no Twitter com a legenda : "Absolutamente ótimo show arruinado por um fã jogando seu telefone em @BebeRexha espero que ela esteja bem depois disso."

A cantora de 'Heart Wants What It Wants' caiu de joelhos, enquanto segurava o rosto e assistentes de palco corriam para ajudá-la a sair. Segundo o PopBase, ela precisou levar três pontos na testa após o incidente. Os fãs criticaram online quem jogou o telefone - que, segundo relatos, foi um homem de 27 anos - com muitos dizendo que a artista "não merece isso".

Mas, além da estrela, outros cantores, bandas e até políticos e atletas também foram alvos da fúria das pessoas. Na galeria, você ficará surpreso com todos os tipos de coisas bizarras que já jogaram nos famosos!