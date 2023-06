Diferentões? Nomes inusitados dos filhos dos famosos! - Muitos pais desejam que seus filhos não tenham o mesmo nome de outras crianças e abusam na criatividade. Inclusive, várias celebridades registraram seus herdeiros com denominações que fazem referências a cidades, frutas, animais e coisas complexas que estão além da nossa compreensão! Neymar e Bruna Biancardi escolheram o nome da filha que estão esperando. Durante o Chá Revelação, que aconteceu em 24 de junho de 2023, na mansão do jogador, em Mangaratiba (Rio de Janeiro), o craque acabou deixando escapar que a bebê se chamará Mavie. Ney gritou o nome enquanto cantava com a namorada a música "A Lenda", sucesso de Sandy & Junior, de quem a influenciadora é fã. "Mavie", empolgou-se. O nome foi confirmado pela influenciadora no dia 26, através de post nas redes sociais coma legenda. "Me: minha Ve: vida". A inspiração pode ter surgido da expressão francesa "ma vie", que significa "minha vida". Alguém duvida que esse nome será tendência nos nascimentos de bebês no Brasil? Neymar já é pai de Davi Lucca (foto), de 11 anos, do seu relacionamento com a ex-namorada Carol Dantas. Na galeria, veja outros nomes diferentões dos filhos das estrelas!

© <p>AgNews/Leo Franco</p>