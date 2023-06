Ex-modelo Loni Willison procura comida no lixo após virar mendiga

A ex-modelo Loni Willison foi recentemente flagrada revirando o lixo em busca de comida. As imagens estão causando repercussão na imprensa internacional e nas redes sociais.

A antiga celebridade, que já foi casada com Jeremy Jackson de 'Baywatch', se tornou moradora de rua há alguns anos.

Sabe-se que ela está vivendo nas ruas desde 2016, após ter sido diagnosticada com problemas de saúde mental e desenvolver dependência de drogas. Atualmente, Loni tem 40 anos.

Former fitness model Loni Willison continues to live a less-than-glamorous life on the streets of West Hollywood. The unhoused 40-year-old was spotted digging through dumpsters on June 14 in new photos obtain… pic.twitter.com/XHg7YYYrR9