Famosos que foram reis ou rainhas do baile de formatura - Sempre vemos nos filmes adolescentes a briga pela tão desejada coroa de rainha do baile. Mas quem foram as celebridades que já eram populares na época da escola e conquistaram a maior honra da adolescência? As escolas americanas celebram anualmente o baile de formatura e todos os anos dois alunos são eleitos rei e rainha do baile. Às vezes, só mesmo às vezes, as realezas do baile alcançam a fama. Esperamos que elas não tenham encarnado as 'Meninas Malvadas' para conseguirem os títulos!

