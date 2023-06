"É sensual, mas sou muito mais". Shakira lança música e já é um sucesso

Considerando o que tem acontecido ultimamente sempre que Shakira lança uma música, espera-se que em breve "Copa Vacía" seja tocada em rádios ao redor do mundo e que todos a conheçam de trás para frente. A mais recente música da cantora colombiana, em colaboração com Manuel Turizo, foi lançada nesta sexta-feira de madrugada em todas as plataformas e já conta com mais de 3,2 milhões de visualizações (números registrados no momento da publicação deste texto).

O videoclipe mostra Shakira caracterizada como uma sereia, e muitos internautas acreditam que a letra mais uma vez contém indiretas para Piqué, assim como aconteceu com a colaboração com Bizzarap em "TGQ" e "Monotonía".

"Eu sei que você é sensual, mas eu sou muito mais", "eu não quero tentar estar com outra pessoa" e "você é mais frio do que o mês de janeiro" são exemplos de versos que na internet acredita-se serem direcionados ao ex-jogador de futebol.

Veja abaixo o videoclipe do tema 'Copa Vacía'.

É importante lembrar que Shakira e Piqué anunciaram sua separação em 4 de junho do ano passado. Alega-se que uma traição, envolvendo o jogador na época com Clara Chía, foi o motivo para a decisão. O casal tem dois filhos.

