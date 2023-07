Alan Arkin e mais famosos que perdemos em 2023 - Vários rostos famosos já nos deixaram em 2023. Atores icônicos, estrelas da música, personalidades do esporte, estilistas, jornalistas, astronautas... O ano ainda está na metade e o tamanho da lista já é assustador. Vencedor do Oscar por 'Pequena Miss Sunshine' (2009), o ator Alan Arkin morreu em 30 de junho de 2023. "Nosso pai era uma força da natureza com talento único, tanto como artista quanto como homem. Um marido amoroso, pai, avô e bisavô, ele era adorado e sua falta será profundamente sentida", disseram seus filhos Adam, Matthew e Anthony à CNN. Arkin nasceu no Brooklyn em 1934, filho de imigrantes judeus russo-alemães, mas a família mudou-se para Los Angeles quando ele era criança. Sua vida no entretenimento começou quando ele deixou a faculdade para se juntar a uma banda, os Tarriers, na década de 1950. Ele começou a experimentar o improviso e continuou fazendo música até sua estreia na Broadway na peça de comédia de 1963 'Enter Laughing'. Arkin conseguiu seu primeiro papel principal em um filme com a comédia de guerra 'Os Russos Estão Chegando!' (1966), que também lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. O multitalentoso ator, músico e comediante estrelou 'Um Clarão nas Trevas' (1967), ao lado de Audrey Hepburn, e ganhou sua segunda indicação ao Oscar no ano seguinte por seu papel em 'Por Que Tem que Ser Assim?' (1968). Seus sucessos do século 21 incluem 'Pequena Miss Sunshine' e seu papel principal em 'O Método Kominsky Method', série da Netflix, também estrelada por Michael Douglas. Os créditos de Arkin são inúmeros, de ator a diretor e produtor. Seu senso de humor único, seus muitos talentos e seu incomparável legado de Hollywood não serão esquecidos tão cedo. Nesta galeria, prestamos homenagem a outras figuras mais famosas que faleceram em 2023. Clique e relembre.

© Getty Images