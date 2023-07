Robert De Niro em luto: Um dos netos do ator faleceu

Toda a família De Niro está em luto pela morte de Leandro De Niro Rodriguez, confirmada neste domingo, dia 2 de julho, pela mãe, a atriz Drena De Niro. O jovem era um dos netos do ator Robert De Niro.

"Meu anjo lindo e doce. Eu te amei mais do que palavras podem descrever, desde o momento em que senti você na minha barriga. Você tem sido a minha alegria, o meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Queria estar ao seu lado. Não sei como viver sem você, mas vou tentar seguir em frente e espalhar o amor e a luz que você me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão amado e admirado, e eu queria que esse amor pudesse ter te salvado", escreveu Drena na legenda de uma foto de Leandro.

Por fim, a artista lamentou a morte do filho e dirigiu-se ao pai de Leandro: "Sinto muito, meu bebê, sinto muito, Carlos Maré. Descanse em paz e desfrute do paraíso eterno, meu querido menino".

Até o momento, não é conhecida a causa da morte. A imprensa internacional já tentou contatar a família, que opta por não se pronunciar.

Leandro De Niro Rodriguez atuou em alguns filmes, incluindo "Nasce uma Estrela" em 2018 e na co-produção portuguesa "Cabaret Maxime", também de 2018.

É importante lembrar que Robert De Niro, de 79 anos, tornou-se pai pela sétima vez em abril deste ano. A filha mais nova do ator é fruto do relacionamento com Tiffany Chen.

