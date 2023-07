As histórias por trás das cicatrizes dos famosos - Cada cicatriz conta uma história e muitos famosos não têm problema em contar a sua. E embora várias estrelas tenham escondido ou tentado disfarçar suas marcas com maquiagem, a maioria delas tem orgulho de exibi-las. Inclusive, essas personalidades já se abriram sobre suas "imperfeições" e mostraram que não se importam com as pressões estéticas do mundo da fama. Clique na galeria e conheça as histórias por trás das cicatrizes das celebridades.

© <p>Getty Images</p>