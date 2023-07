A diferença de idade dos casais famosos! - Para muitos casais, a idade é apenas um número. Inclusive, vários famosos provaram que os relacionamentos podem ser duradouros e felizes, mesmo com uma diferença significativa de anos (às vezes, décadas) da sua cara-metade. Afinal, o mais importante é que haja carinho e companheirismo na relação. Quando Dua Lipa compartilhou uma foto no Instagram dela com o namorado Romain Gavras, em 4 de julho de 2023, a diva pop talvez não esperava uma repercussão tão grande na seção de comentários, incluindo desde fãs lamentando o seu novo status de comprometida, enquanto outros mostraram-se confusos. O diretor francês, com quem assumiu relação em Cannes, completou 42 anos, e Dua Lipa fará 28 em 2023, o que significa que eles têm uma diferença de idade de 14 anos, o que também é um salto significativo em relação ao último namorado da cantora, o modelo Anwar Hadid, que era quatro anos mais novo que ela. Clique na galeria e surpreenda-se com outras diferenças de idade dos famosos e seus parceiros. Tem famoso com mais de 50 anos de diferença e é brasileiro. Adivinha quem é?

© Getty Images