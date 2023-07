Stallone faz 77 anos e você escolhe o melhor: Rocky ou Rambo? - Rocky Balboa foi o principal papel de Sylvester Stallone. O boxeador da Filadélfia conquistou nossos corações com sua humildade e ética de trabalho. Alguns anos depois, John Rambo entrou em cena. O veterano durão do Vietnã acertou em cheio o gosto dos fãs de filmes de ação, e a franquia foi um sucesso. Sem dúvida, esses personagens são os mais emblemáticos da carreira do ator, roteirista e diretor que está completando 77 anos em 6 de julho. Para celebrar o aniversário do ator, resolvemos colocar Rocky e Rambo em uma disputa, listando os pontos fortes de cada um. Qual saga ganha? Tire as suas próprias conclusões clicando na galeria!

© Getty Images/BrunoPress