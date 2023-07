Como os famosos foram pedidos em casamento? - Quando pensamos nas celebridades sendo pedidas em casamento, logo imaginamos uma superprodução e um anel luxuoso incrível, certo? E sim... Muitos famosos criaram cenários inacreditáveis para impressionar seus parceiros na hora de fazer a famosa pergunta. Já outros astros preferiram manter as coisas simples e íntimas no momento de oficializar o noivado. Afinal, é normal ficar nervoso quando é chegada a ocasião de propor a cara-metade para passar o resto da vida com eles. Na galeria, veja como os casais famosos ficaram noivos! Alguns nem estão mais juntos, mas podem inspirar você! Qual seria o seu estilo de pedido perfeito?

© <p>AgNews/Dilson Silva</p>