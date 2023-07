Fã atira celular durante show de Drake e atinge cantor; veja as imagens

Drake foi atingido por um celular atirado por um fã durante o seu show em Chicago, na noite de terça-feira. Como pode ser visto em um vídeo compartilhado nas redes sociais, em determinado momento do show, o artista foi acertado no braço pelo aparelho.

Drake percebeu o telefone caindo no chão e continuou sua apresentação sem interromper o show.

Vale lembrar que esse não é o primeiro incidente em que um artista é atingido por um celular durante um show. No mês passado, Bebe Rexha também ficou com hematomas no rosto depois de terem jogado um celular contra ela.

Veja o momento no vídeo abaixo.

A fan threw their phone at Drake during his Chicago show last night. pic.twitter.com/glJ5rIGQS7 — Pop Crave (@PopCrave) July 6, 2023

