Fafá de Belém proíbe neta de dançar funk: "Há pessoas muito más"

Avó de Laura e Júlia, de 11 e 7 anos, respectivamente, Fafá de Belém contou que proibiu uma das meninas de dançar funk.

"Num destes dias, a minha neta estava dançando em casa e eu disse: 'Isso não é bom, você tem sete anos. Não sabe que sinais está dando com o teu corpo. Há pessoas muito más. Um maluco pode captar da forma errada e você vai sofrer muito", começou destacando a artista, referindo-se à pequena Júlia.

Em entrevista ao Vênus Podcast, a cantora explicou: "É muito delicado algumas coisas machistas no funk para as nossas crianças. As nossas meninas acham que o empoderamento é estar à disposição do macho. Isso é estar a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria, [que vê] a mulher como objeto".

Além disso, confessou que as letras do referido estilo musical a deixam "muito incomodada". "Os termos são chulos para falar a uma criança novinha. O que é isso? A criança é inocente, não sabe o poder que o corpo dela tem", disparou.

Vale lembrar que as pequenas Laura e Júlia são filhas de Mariana Belém, de 43 anos.