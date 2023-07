Zé Celso e mais famosos que perdemos em 2023 - Vários rostos famosos já nos deixaram em 2023. Atores emblemáticos, estrelas da música, personalidades do esporte, estilistas, jornalistas, astronautas... Ainda estamos em julho e o tamanho da lista já é assustador. Grande ícone do teatro no Brasil, José Celso Martinez Corrêa morreu nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, em São Paulo, aos 86 anos. A informação foi confirmada pelo Teatro Oficina, companhia fundada por ele em 1958. Zé Celso, como era conhecido, tinha sido internado internado na terça (4) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de São Paulo após um incêndio em seu apartamento, na capital paulista. Segundo o G1, o artista teve 53% do corpo atingido por queimaduras, ficou sedado, entubado e com ventilação mecânica. Grande nome das artes cênicas brasileiras, Zé Celso era dramaturgo, diretor, ator e encenador. Fez história ao criar uma arte experimental, política e sensorial. Também ficou conhecido por levar o modernismo e o tropicalismo para a dramaturgia brasileira. Nesta galeria, prestamos homenagem a outras figuras mais famosas que faleceram em 2023. Clique e relembre.

© <p>TV Globo/Zé Paulo Cardeal</p>