Ops! Calças de Lil Nas X rasgam durante show em Portugal

Tudo pode acontecer durante um espetáculo e que o diga Lil Nas X. O músico norte-americano foi uma das atrações do NOS Alive, festival de música que ocorre em Portugal, nesta sexta-feira, 7 de julho, e durante a sua atuação sofreu um pequeno incidente.

O momento foi captado e compartilhado por Wandson, um dos correspondentes do festival para a RTP, na sua página de Instagram.

"Juro por Deus que não foi de propósito", disse o artista ao perceber o que tinha acontecido.

Ainda assim, a atuação não parou até porque... 'the show must go on'.

Veja o vídeo do incidente acima.

