Famosos que foram atingidos por coisas aleatórias - nem Styles escapou! - Muitas celebridades ficam tão expostas pela fama que acabam não só sendo perseguidas por fãs obsessivos como até mesmo agredidas por seus seguidores. As estrelas da música, por exemplo, são as personalidades que ficam mais vulneráveis a surpresas em pleno palco. Imagina ser recebido pela plateia com ovos, garrafas e até granadas? Parece bizarro, mas isso aconteceu de verdade! Em 2023, os fãs parecem estar forçando os limites da segurança física e do bom senso quando veem seus artistas favoritos ao vivo. Tentativas de jogar itens que podem ser presentes ou lembranças pessoais no palco feriram várias estrelas em um curto espaço de tempo. Harry Styles foi a mais recente 'vítima'. Durante show em Viena, Áustria, um vídeo compartilhado por Pop Crave mostrou o astro pop caminhando pela passarela do palco quando foi atingido no olho por um objeto voador. O cantor rapidamente colocou a mão sobre o rosto e se agachou no chão. Felizmente, o artista ficou bem e acabou terminando a apresentação, o que foi bem melhor do que o que aconteceu com Bebe Rexha, que precisou de pontos depois que um homem jogou um telefone em sua cara. Além de Harry Styles, relembre outros cantores, bandas e até políticos e atletas que foram alvos (e muitas vezes da fúria) das pessoas. Na galeria, você ficará surpreso com todos os tipos de coisas bizarras que já jogaram nos famosos!

© Getty Images