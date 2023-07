Preta Gil desabafa: "Estou doente e não me refiro ao câncer"

Aos 48 anos, Preta Gil trava uma das maiores batalhas da sua vida, tanto a nível físico, como a nível emocional. A artista fez um desabafo no Instagram na qual anunciou que ir-se-ia afastar das redes sociais por um período de tempo.

"Queria começar este texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nestes últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde a minha vida, que já estava muito difícil, ficou bem pior", começou escrevendo, referindo-se à separação de Rodrigo Godoy, ex-marido que a teria traído.

"Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci", confessa.



© Instagram - Preta Gil

"Decidi que preciso de me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando o meu processo de cura do câncer", considera.



"Tenho amigos fiéis que não me abandonaram, uma família que é o meu alicerce, fãs lindos que me enchem de amor, a melhor equipe médica e mais um monte de gente que me ama e me apoia. Me sinto grata demais por isso. Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças!", completa.



