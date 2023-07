Reese Witherspoon explica motivo para anunciar o divórcio de Jim Toth

Reese Witherspoon falou sobre o divórcio de Jim Toth e a forma como o ex-casal quis dar a notícia. A atriz e o ex-companheiro separaram-se em março deste ano, 12 anos após terem se casado, em 2011, uma união do qual nasceu o filho mais novo de Witherspoon, Tennessee, de 10 anos.

Quando tomaram a decisão de anunciar o divórcio, o ex-casal decidiu que seriam eles próprios a dar a notícia, com um comunicado nas suas contas no Instagram, em vez o fazerem através dos seus representantes.

Numa entrevista à Harper's Bazaar, a atriz explicou que quando se divorciou pela primeira vez, em 2008, na época em que chegou ao fim o seu casamento com Ryan Phillippe, se sentiu invadida pela imprensa. "Quando me divorciei a imprensa tabloide dizia às pessoas como é que eu me sentia e como é que eu estava processando a situação e tudo me parecia fora do controle", afirmou a atriz, de 47 anos.

"Ser capaz de falar diretamente com as pessoas sobre o que está a acontecer na minha vida e compartilhá-lo da forma que partilho experiências pessoais e profissionais parece-me muito mais autêntico. Poder dizer as coisas na minha própria voz e não deixar outra pessoa controlar o que está acontecendo", acrescentou.

Leia Também: Preta Gil desabafa: "Estou doente e não me refiro ao câncer"