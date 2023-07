Famosos que apoiaram moedas digitais - teve gente que se deu mal! - Uma das tendências digitais que mais cresce no mundo é a compra e venda de moedas digitais. Com base na tecnologia blockchain, que funciona como protocolo de confiança e permite que existam e funcionem fora do controle do governo, as criptomoedas já foram elogiadas por sua resistência à inflação e transparência. Sua negociação se dá pela internet, sem burocracias e intermediários, e é caracterizada pela ausência de um sistema monetário regulamentado e da submissão a uma autoridade financeira. Por outro lado, elas têm sido alvo de críticas por sua volatilidade na taxa de câmbio e seu potencial uso para atividades ilegais. E não são apenas os especialistas que estão de olho nos ganhos das criptomoedas, que podem ser bem mais superiores que o dinheiro 'normal' e transações tradicionais podem oferecer. Inclusive, algumas celebridades já se manifestaram a favor - até mesmo do Dogecoin (DOGE), que originalmente começou como uma paródia da internet usando a imagem de um cachorro Shiba Inu. Contudo, é preciso ter cuidado com promessas altamente tentadoras, que prometem mundos e fundos, e especialmente compreender como funciona o negócio... Na galeria, conheça os famosos que mostraram apoio ou investiram em moedas digitais.

© Getty Images/AgNews