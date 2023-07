Romeo Beckham e Mia Regan namoram em Wimbledon

Romeo Beckham compareceu a uma partida de tênis do torneio de Wimbledon, em Londres, acompanhado por sua namorada, Mia Regan.

O casal mostrou estar em uma fase feliz, sendo fotografado em clima de romance, trocando beijos e sorrisos.

Ambos os jovens, de 20 anos, estão juntos há quatro anos, mas no ano passado a imprensa britânica especulou que eles poderiam ter passado por uma breve separação, após o filho do jogador e da empresária apagar todas as fotos com a namorada nas redes sociais.

No entanto, o casal dissipou os rumores ao ser visto novamente juntos.

