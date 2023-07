Filho de Andrea Boccelli reage a polêmica das Kardashians sobre o pai

Kim e Kourtney Kardashian tiveram uma discussão em um episódio recente de 'Keeping Up with the Kardashians' sobre a apresentação de Andrea Bocelli em seus respectivos casamentos, e o filho mais novo do tenor, Matteo, também comentou sobre o caso.

As duas irmãs se casaram na Itália e tiveram apresentações de Bocelli, que cantou ao lado de seu filho no casamento de Kourtney e Travis Barker no ano passado.

"Eu me casei na Itália. Estou dizendo que você me copiou ao se casar na Itália?", questionou Kim. "Quem se apresentou no meu casamento? Andrea Bocelli. Quem se apresentou no casamento de Kourtney? Andrea Bocelli. Você roubou o país do meu casamento e o artista que se apresentou. Andrea Bocelli é o meu cantor favorito de todos os tempos", continuou, respondendo à irmã que a acusou primeiro de copiá-la ao fazer uma parceria com a marca Dolce & Gabbana.

O tenor já havia falado sobre o caso na semana passada, afirmando que sempre ficará muito feliz em cantar para as irmãs. Mais recentemente, Matteo comentou sobre o assunto em uma entrevista à revista People, explicando que a "rivalidade" entre as duas irmãs é "engraçada".

"É muito engraçado pensar que duas irmãs estavam discutindo por causa do meu pai e sua apresentação", afirmou o cantor de 25 anos. "Como meu pai disse, estarei disponível, livre e muito feliz para cantar em [outros] casamentos."

