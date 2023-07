Atores que sacrificaram seus corpos para papéis; veja transformações! - Para alguns trabalhos em Hollywood, alguns atores não medem esforços na hora de mergulharem nos papéis, mesmo que isso signifique fazer mudanças físicas impressionantes. Por sinal, no mundo do cinema há inúmeros casos de atores que tiveram que ganhar ou perder peso durante as filmagens. Na galeria, relembre as estrelas que passaram por transformações drásticas para filmes.

© <p>BrunoPress</p>