Vestido da princesa Charlotte em Wimbledon tem significado especial?

Os príncipes de Gales, juntamente com seus filhos mais velhos, príncipes George e Charlotte, estiveram presentes no último domingo, dia 16, na final do torneio de tênis de Wimbledon, que foi disputada entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, e terminou com a vitória do espanhol.

Durante o evento, que também contou com a presença do rei da Espanha, Felipe VI, a princesa Charlotte chamou a atenção com seu vestido. A jovem princesa usou um vestido azul e branco, com estampa floral e mangas curtas, da marca espanhola Friki.

"No Twitter, um fã da realeza escreveu: 'Um vestido espanhol escolhido por Maria para homenagear Felipe VI', sugerindo que a ama dos príncipes, Maria Teresa Turrion Borrallo, nascida na Espanha, teria escolhido o vestido da princesa de propósito, optando por uma marca espanhola. Essa opinião foi apoiada por outros usuários da mesma rede social.

