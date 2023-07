Sylvester Stallone em momentos carinhosos com a mulher na Itália

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin Stallone foram vistos com sorrisos radiantes enquanto aproveitavam um passeio de barco e se refrescavam em uma piscina na Itália.

Após 26 anos de casamento e terem cancelado o divórcio há quase um ano, o ator e sua companheira pareciam muito felizes, trocando gestos carinhosos em vários momentos.

As fotografias chamaram a atenção da imprensa de entretenimento internacional e também estão circulando nas redes sociais.

Veja algumas imagens nas publicações abaixo:

