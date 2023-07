Johnny Depp deixa fãs preocupados após cancelamento de show

Johnny Depp deixou os fãs preocupados nesta terça-feira, 18 de julho, após a banda Hollywood Vampire cancelar o show que iriam realizar em Budapeste, Hungria, a poucos minutos do início do espetáculo.

A banda, que está atualmente em turnê pela Europa, usou as redes sociais para informar sobre o cancelamento do show.

"Devido a circunstâncias imprevistas, os Vampires vão cancelar o show desta noite em Budapeste. Todos os bilhetes (gerais e VIP, incluindo 'meet & greet') serão reembolsados integralmente. Apreciamos todos os fãs que viajaram de perto e de longe para nos verem atuar e sentimos muito. As mais sinceras desculpas, The Hollywood Vampires", dizia o comunicado, que foi também compartilhado nas redes sociais do ator.

O fato de o show ter sido cancelado momentos antes do horário previsto para o início do espetáculo deixou vários fãs preocupados. "Cancelar o show enquanto estamos na fila [para entrar] é realmente estranho. Espero sinceramente que todos estejam bem", escreveu um fã, enquanto outro destacou que pode ter acontecido alguma situação complicada com algum membro do grupo. "Pode haver algo realmente errado com um membro da equipe ou da banda. Sejamos pacientes. Eles falarão no tempo deles".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hollywood Vampires (@hollywoodvampires)

Além de Johnny Depp, a banda é formada por Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen, Robert DeLeo, Matt Sorum e Bruce Witkin.

Leia Também: O que é a 'Dieta Do Sexo', adotada por Kim Kardashian e Cameron Diaz para emagrecer