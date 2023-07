Famosas que são mais altas que seus parceiros! - Dizem que as mulheres altas podem ter dificuldade para arranjar um parceiro. Isso acontece em muitos lugares em que uma visão machista predomina e influencia não só a opinião masculina como também a feminina. Felizmente, o complexo de inferioridade e preconceito não atingem muitos casais. No mundo artístico, há vários exemplos de relacionamentos em que a diferença de altura não é um problema. Curioso? Na galeria, veja as famosas que têm centímetros a mais que os seus companheiros.

