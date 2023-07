Lenda do jazz, Tony Bennett morre aos 96 anos

Nesta sexta-feira (21), morreu Tony Bennett, um dos ícones do jazz, aos 96 anos. O artista, que chegou a atuar com nomes como Frank Sinatra e Lady Gaga, vendeu milhões de discos em todo o mundo, tendo sido premiado com 20 Grammys ao longo da sua carreira.

Considerado uma das maiores vozes da América, Bennett lançou o seu primeiro álbum em 1952, ainda na casa dos 20 anos. Desde então, nunca mais saiu do topo das paradas musicais.

Em 2016 foi diagnosticado com Alzheimer, notícia que divulgou publicamente cinco anos mais tarde.

Apesar desta batalha, Tony sempre se revelou bastante positivo em relação à sua situação. "A vida é um presente, mesmo com Alzheimer", chegou a partilhar na sua página de Instagram.

As causas concretas da morte ainda não foram reveladas.