Thiago Servo se consagra campeão do "A Grande Conquista" da Record

Thiago Servo (37), que ficou muito conhecido quando fez dupla com a cantora Thaeme Mariôto, volta ao cenário musical totalmente repaginado, em todos os sentidos.

A nova fase do cantor e compositor, está consolidada com o lançamento de um novo estilo musical, o soft pop, e agora pela vitória na primeira temporada do reality “A Grande Conquista” da RecordTV, consagrada na noite dessa quinta-feira (21).

Com seu fiel escudeiro e amuleto, o “moletom azul”, Thiago ficou mais de setenta dias confinado. Foi um período marcado por desafios e momentos difíceis, mas ele nunca perdeu a fé, a serenidade e a humildade. Características que marcam a personalidade romântica do cantor e compositor.

Thiago Servo está solteiro por enquanto, e milionário!

Focado na carreira de músico, Thiago tem muitos planos ainda para 2023 como: lançar as músicas solo com o DVD, levando o amor pelos quatro cantos do Brasil, através de suas composições. Além disso, Thiago tem muita vontade de gravar com grandes nomes da música - Glória Groove e Ana Castela. Rodar o país com uma turnê solo, também faz parte dos planos de Thiago, para este ano.

Thiago Servo segue uma agenda intensa de compromissos como campeão do reality, voltando em breve para o seu dia a dia, em busca de realizar outros sonhos através dos novos caminhos que serão abertos por mais essa grande conquista!

“Quero agradecer a todos que votaram, acreditaram e não desistiram de mim. Estou muito grato em saber que tudo o que eu passei, valeu a pena. Passou um filme pela minha cabeça! Com certeza vivi momentos que vão mudar minha vida para sempre e foi a experiência mais incrível que já tive”, declarou o grande vencedor, Thiago Servo.