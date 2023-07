Homem tenta agredir Machine Gun Kelly e Megan Fox é atingida

Machine Gun Kelly está no centro de uma nova polêmica depois de ter sido filmado dando um soco em um homem quando estava com a companheira, Megan Fox, na Orange County Fair (Feira do condado de Orange), na noite da última quinta-feira (20).

Num vídeo divulgado pelo TMZ é possível ver o músico chegando perto de dois homens que estavam do outro lado das grades e dar imediatamente um murro em um deles.

Não se sabe ao certo o que poderá ter levado a esta reação de Machine Gun Kelly, mas acredita-se que o homem teria dito alguma coisa que o artista não gostou de ouvir.

O segurança do casal não tardou a intervir e Megan acabou por ser empurrada no meio da confusão. Veja o vídeo:

Esta não foi a primeira vez que Machine Gun Kelly ficou no centro das atenções por causa de uma discussão. No tapete vermelho do MTV VMA, em 2021, o músico ficou em destaque por causa do desentendimento com Conor McGregor.

