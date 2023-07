Sabrina Sato faz topless e exibe curvas em hotel na Itália

Sabrina Sato surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia bastante 'quente'. De topless, e apenas com uma calcinha fio dental, é assim que podemos ver a apresentadora, de 42 anos, na recente fotografia que publicou nos stories.

A imagem foi captada no hotel onde está hospedada em Roma, Itália, e rapidamente chamou a atenção da imprensa brasileira e dos fãs. Veja a foto na galeria.

Dadas as publicações que tem feito no Instagram, a apresentadora estaria trabalhando no país, mas não deixa de aproveitar todos os momentos desta viagem.

Leia Também: Atores que não assistiram às produções que estrelaram!