Victoria Beckham surpreende em karaoke a cantar música das Spice Girls

Victoria Beckham surpreendeu os fãs ao compartilhar nas redes sociais um vídeo com o marido, David Beckham, cantando uma música das Spice Girls, grupo do qual fez parte.

Nas suas contas do Instagram e do TikTok, a empresária mostrou-se muito animada este fim de semana em Miami cantando no karaoke a música "Say You'll Be There", lançada em 1996.

"Apenas uma noite normal em Miami! Vão ao meu TikTok para verem a apresentação completa! Não, sério, eu não bebi assim tanto", escreveu Victoria, numa mensagem divertida compartilhada no Instagram.

@victoriabeckham Warming up the vocals in Miami! More to come ?!! original sound - Victoria Beckham

